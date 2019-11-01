Как получить грант и развить свое дело. Форум для женщин-предпринимателей прошел в Подмосковье

Женское предпринимательство становится значимым сегментом экономики Подмосковья. На это обратили внимание власти региона. И, чтобы поддержать начинающих бизнесвумен области, для них организовали специальный форум.

Источник фото: телеканал «360»

На его площадке опытные предпринимательницы делятся своими секретами с начинающими, а представители министерств — рассказывают о специальных программах поддержки и других мерах, которые помогают развитию.

«Нежный бизнес» — это форум, посвященный женскому предпринимательству. Здесь обсуждают не только успех, но и трудности, с которыми приходится сталкиваться.

Порой креативные идеи спотыкаются об административные барьеры. Задача властей — услышать этих женщин, помочь им преодолеть сложности. Сюда же позвали банкиров — целую сессию посвятили кредитованию, деньги — это драйвер роста, но многие предпринимательницы относятся к займам настороженно. А это мешает развитию.

«Создалось уже женское бизнес-сообщество Московской области, которое называется „Нежный бизнес“. Возглавляет его предпринимательница Мария Штукина. Конечно, мы как орган власти, как структура поддержки предпринимательства, всячески стараемся им помогать в становлении», — уточнила Екатерина Шеватова из «Московского областного центра поддержки предпринимательства».

Пехорская фабрика ведет свое начало с 1905 года. Изначально здесь занимались производством сукна. После национализации в советское время — на предприятии ткали пряжу. В 90-е все рухнуло.

Источник фото: телеканал «360»

Елизавета Терешкина по специальности — технолог легкой промышленности. Она не побоялась взять на себя ответственность. Поскольку в стране стояли практически все предприятия, ей удалось за бесценок скупить специальное оборудование. Станки она спасла от переплавки на металлолом. И запустилась. Уже более 20 лет женщина и ее коллектив на волне успеха.

«Надо любить свое дело — это прежде всего. И, чтобы не лукавить, это и ответственность перед людьми», — сказала Елизавета Терешкина, директор фабрики.

Елизавету Терешкину позвали на форум «Нежный бизнес». Ее история успеха вдохновляет. За 25 лет коллектив фабрики вырос с семи до двухсот человек. Это большая персональная ответственность.

Начинающий бизнесмен должен в первую очередь думать об этом, чтобы не бояться развития и роста. А еще необходимо чувствовать конъюнктуру. Предугадывать то, что будет востребовано на рынке.

Источник фото: телеканал «360»

Третье золотое правило — твое дело должно быть интересным. Этим она поделилась с участницами «Нежного бизнеса». Такие люди в нашем регионе на вес золота. Они не только сами идут вперед, но и подтягивают за собой всех остальных.

«Нам не хватает общения, нам не хватает информации. Мы должны такие мероприятия проводить», — отметила Надежда Карисалова, заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области.

Участницами этого форума стали более сотни предпринимательниц Подмосковья. Сегодня в регионе существует сразу несколько инструментов поддержки. Грантовые программы позволяют стартануть или воспользоваться поддержкой для расширения уже имеющихся мощностей.

Избежать контактов с чиновниками позволяют цифровые технологии. Открыть свое дело можно, не выходя из дома, заявки рассматриваются удаленно. Все это призвано сделать процесс регистрации и контроля бизнеса прозрачным.

Источник фото: телеканал «360»

Отдельный блок посвятили образованию — специалисты помогают женщинам развивать личную мотивацию, не бояться быть независимой в своих суждениях и в продвижении своих идей.

Женское предпринимательство становится значимым сегментом для экономики региона и здесь есть еще куда развиваться.