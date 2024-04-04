Подмосковье 04 апреля 2024, 17:29 Форум для родителей детей с ОВЗ прошел в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Форум равных возможностей для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья прошел в Химках. Его приурочили ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма.

Родителям детей с ограниченными возможностями здоровья рассказали о поддержке, которую оказывают социальные, медицинские и образовательные учреждения. Так, в Центральной детской школе искусств работает класс творчества. Там ученики могут лепить, заниматься музыкой и рисовать.

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«Инклюзивная программа в школе искусств стала первой в Подмосковье. Окунуться в процесс творчества могут дети как с физическими, так и с психическими нарушениями. Миссия нашей программы — помочь детям с ограниченными возможностями здоровья сделать первые шаги к будущей профессии. Запрос создать специальный класс пришел от самих жителей», — сказала директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Форум равных возможностей организовал «Совет семей, воспитывающих детей с ОВЗ». Сообщество налаживает коммуникацию между родителями и структурами, которые помогают детям с инвалидностью.

«Форум призван помочь родителям и специалистам получить необходимую информацию и поддержку в воспитании и обучении детей с особенностями развития. Это является важным шагом на пути создания инклюзивного общества, в котором каждый человек имеет равные возможности для развития и самореализации», — поделилась муниципальный депутат Ирина Спирина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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