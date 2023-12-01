Подмосковье 01 декабря 2023, 22:22 Форум для представителей малого и среднего предпринимательства состоялся в Воскресенске Фото: unsplash.com

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Форум представителей малого и среднего предпринимательства «Успешный бизнес — опора России» прошел в Воскресенске. Организатором встречи выступило местное отделение «Опоры России».

«Главные темы — это взаимодействие бизнеса с муниципальной властью, с банками с общественными организациями. Будем выводить успешную формулу. У нас сегодня первая такая масштабная встреча, и я надеюсь, что сегодняшняя встреча положит начало сотрудничеству, взаимодействию, многим успешным проектам», — рассказала председатель Воскресенского отделения «Опоры России» Татьяна Чуваткина.

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На форуме присутствовали представители банковской сферы, руководство торгово-промышленной палаты, сотрудники профильных структур администрации. Глава округа Алексей Малкин поприветствовал участников и выразил надежду на продуктивность подобных встреч.

«Мы находим много точек соприкосновения, мы хотим и готовы помогать развиваться. Есть проблемы по благоустройству, но у нас очень перспективный округ в развитии предпринимательства, у нас отличная транспортная доступность, а главное, замечательные люди», — сообщил Малкин.

Лидия Есакова впервые участвует в подобном форуме. Свой бизнес — цветочную студию — она открыла пять лет назад в одном из микрорайонов Воскресенска. Лидия уверена, что в развитии собственного дела не обойтись без поддержки единомышленников.

«В первую очередь, мы здесь находим новые знакомства, благодаря которым продолжаем развиваться в своем бизнесе. Коллаборации, например, помощь друг другу, живое общение. Это действительно полезная вещь — для развития и саморазвития, в первую очередь», — заявила Есакова.

«Опора России» — это независимое бизнес-сообщество, объединяющее 400 тысяч предпринимателей по всей стране. Воскресенское отделение — одно из самых молодых в Подмосковье. Его развитие и реализация местных проектов на высоком уровне — одна из приоритетных задач.

«Самый главный бонус всех членов „Опоры России“ — это вовлеченность в информационное поле, что важно в наше время. Информация о субсидиях, грантах, программы губернатора по поддержке малого и среднего предпринимательства. Помогаем в получении и подаче заявок», — сообщил зампред Московского областного отделения «Опоры России»

Вопросов, возникающих во время ведения собственного бизнеса немало, и все они требуют грамотного подхода. На форуме большое внимание уделили способам создания благоприятной среды для предпринимательства и возможностям успешного взаимодействия с органами власти.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

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