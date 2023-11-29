Подмосковье 29 ноября 2023, 17:01 Форум для молодых строителей пройдет в Подмосковье в декабре Unsplash

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Итоговый форум «Молодой специалист — строитель будущего» пройдет в Подмосковье 5 и 6 декабря. На нем проведут мастер-классы, конференции и другие мероприятия.

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, форум направлен на формирование кадров в строительной отрасли и повышение компетенции молодежи. Для школьников проведут обучающие мастер-классы, а студенты посетят конференции с экспертами отрасли, ярмарку вакансий и экскурсии на стройплощадки региона.

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Как рассказали в ведомстве, форум посетят 20 самых активных студентов из Санкт-Петербурга, Хабаровска, Владивостока, Магадана, Тюмени и других городов.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

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