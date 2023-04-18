Подмосковье 18 апреля 2023, 16:38 Форум для юных инженеров прошел в Ногинске

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Форум для юных инженеров «Мы из будущего» прошел в Ногинске. Глава Богородского округа Игорь Сухин рассказал, что развитие этого проекта поддержат в будущем.

Форум прошел в новом здании центра образования «Богородский». Участие в нем приняли школьники Богородского округа, Балашихи и Пушкино.

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«Наше учреждение становится площадкой подготовки обучающихся ко всероссийской олимпиаде школьников, и особая роль отводится как раз технологическому образованию», — рассказала директор центра образования «Богородский» Татьяна Шагова.

Основная задача форума — показать детям, что любые проблемы можно решить при помощи науки и техники.

«В Богородском округе много талантливых ребят, чья фантазия не знает границ. На форуме они представили удивительные инженерные проекты. Ребята сами писали программы, делали комплектующие. <…> Мы обязательно будем поддерживать подобные проекты», — сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Заведующий кафедрой современных промышленных технологий, робототехники и компьютерной графики Государственного университета просвещения Максим Корецкий отметил, что среди участников — подготовленные и мотивированные дети с очень интересными и сложными проектами.

Для изучения робототехники, 3D-моделирования и других инженерных направлений в Богородском округе открыты специализированные кружки и подразделения «Точек роста» с углубленным изучением естественнонаучных, технических и гуманитарных профилей.

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