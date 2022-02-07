Форум «Автотуризм как инструмент объединения и развития территорий» прошел в Коломне

В Коломне состоялся межрегиональный форум «Автотуризм как инструмент объединения и развития территорий». В нем приняли участие представители региональных и федеральных органов власти. На мероприятии обсудили перспективы развития автотуризма в России.

Организатором форума стал Общенациональный союз индустрии гостеприимства, сообщили в Комитете по туризму Подмосковья.

Одной из центральных тем форума стала подготовка к Международному фестивалю караванеров и автопутешественников, который пройдет в Москве с 29 июля по 7 августа 2022 года.

Участники в ходе дискуссий рассмотрели перспективы создания инфраструктуры для туристов в разных городах, проанализировали текущее состояние и планы по развитию территорий и бизнес-объектов.

Также в рамках форума прошли встречи с представителями Министерства строительства, Минэкологии и Министерства сельского хозяйства.