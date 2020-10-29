«Фортепиано, аккордеон и баяны». Детские школы искусств в Подмосковье получили новые инструменты

Пианино, аккордеон, баяны и другие музыкальные инструменты получили две детские школы искусств Подмосковья в рамках национального проекта «Культура».

Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры Московской области. Соответствующий материал был опубликован на сайте правительства региона.

«Воспитанники Запрудненской детской школы искусств получили один рояль, 11 пианино, четыре баяна „Юпитер“. В детскую музыкальную школу № 1 поставили 10 новых фортепиано, два рояля, аккордеон и баян. До конца ноября школа ожидает поставку еще пяти аккордеонов и двух баянов», — сказано в сообщении регионального ведомства.

С начала 2020 года полностью оснащены музыкальными инструментами 18 детских школ искусств Подмосковья. При этом до конца года в планах обеспечить музыкальными инструментами еще 11 таких учреждений.

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