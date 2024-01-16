Подмосковье 16 января 2024, 15:26 Фортепианный концерт пройдет в музее «Усадьба Фряново» Unsplash

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Сольный фортепианный концерт Дмитрия Полянина «Зимний вечер у рояля» состоится в музее-усадьбе Фряново 20 января. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Гости услышат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Людвига ван Бетховена, Фридерика Шопена и Сергея Рахманинова.

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Мероприятие начнется в 15:00. Вход свободный, однако, количество мест ограничено. Записаться на концерт можно по номерам: 8 (496) 563-53-40 и 8 (926) 967-97-87.

Напомним, Дмитрий Полянин — концертмейстер фряновской детской школы искусств, выпускник Волгоградской консерватории имени Серебрякова по классу фортепиано. Он является лауреатом всероссийских конкурсов и итальянского конкурса IBLA Grand priz.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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