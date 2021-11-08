Фортепианный фестиваль «Подмосковные вечера искусств» стартовал в регионе 8 ноября

Международный фортепианный фестиваль «Подмосковные вечера искусств» открылся сегодня и продлится до 7 декабря. Мероприятие проходит при поддержке Минкультуры Московской области.

Как отметила министр культуры Подмосковья Елена Харламова, фестиваль включает в себя образовательное, просветительское и концертное направления. В рамках проекта не только пройдут классические концерты, но и проведут мастер-классы и авторские концерт-лекции.

«Московская область встречает лучших мастеров — пианистов и педагогов из различных стран мира уже в восьмой раз. Фестиваль пройдет в Электростали, Жуковском, Красногорске, Пушкино, Химках, Коломне — в тех подмосковных городах, где традиции фортепианного исполнительства в детских школах искусств хранятся и развиваются с особой любовью», — сказала Елена Харламова.

Художественным руководителем фестиваля является заслуженный артист России, профессор РАМ имени Гнесиных Юрий Богданов.

Участниками фестиваля в этом году станут Альберт Мамриев (Израиль), Иван Дончев (Болгария), Антонио ди Кристофано (Италия), Винченцо Бальцани (Италия), фортепианный дуэт Марии и Десислава Бобриных (Россия, Болгария) и другие исполнители.

Концерты будут проходить в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора, отметили в ведомстве.