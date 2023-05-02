Подмосковье 02 мая 2023, 12:24 Фортепианный дуэт исполнил лучшие сочинения Рахманинова на концерте в Воскресенске

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Лауреат международных конкурсов Руслан Казаков и заслуженная артистка России Ирина Николаева выступили с фортепианным концертом в Воскресенске. Музыканты представили слушателям сочинения композитора Сергея Рахманинова.

Музыкальный вечер в детской школе искусств «Элегия» был посвящен 150-летию со дня рождения Рахманинова. Дуэт исполнил знаменитые произведения композитора: «Концерт № 2 для фортепиано с оркестром», «Рапсодию на тему Паганини для фортепиано с оркестром» и «Симфонические танцы».

Преподаватель детской школы искусств Роза Киямова рассказала зрителям интересные факты о создании этих произведений. Директор школы «Элегия» Римма Шевченко поблагодарила пианистов за концерт и подарила им работы художника Сергея Мумлякова.

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