Подмосковье 15 марта 2023, 10:26 Формирование защитного слоя началось на бывшем мусорном полигоне в Орехово-Зуеве

Читать 360tv в

Восстановление земель ведется на бывшем мусорном полигоне «Заволенье» в Орехово-Зуеве. Процесс консервации отходов начнут через два месяца. А пока рабочие устанавливают на месте защитный экран из современных материалов, поверх которого будет грунт с травой.

Рекультивацию бывшего мусорного полигона с нетерпением ждали жители Орехово-Зуева, которые ранее жаловались на смог. Однако «Заволенье» и остальные мусорные полигоны Подмосковья давно закрыты по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. На смену им пришли современные комплексы переработки отходов.

Реклама

«Сегодня могу ответственно сказать, находясь здесь: <…> запаха нет. Жалоб от близлежащих пунктов нет. Работы выполняются в соответствии со всеми требованиями, с проектными решениями. Здесь очень внимательно осуществляется контроль», — отметил депутат Госдумы Геннадий Панин.

Реклама

Это подтверждают и данные с экопостов, которые установили по периметру закрытого полигона. К будущему зеленому холму прокладывают серпантин технологической дороги. Ее будут использовать во время подготовки плодородного слоя и посадки трав.

А пока что на высоте примерно 12 метров начали формировать защитный купол. Также по всему периметру поставят 10 скважин для удаления отравляющих веществ и газов.

«Приступаем к формированию защитного экрана. Уложили уже первый слой мембраны, и дальше будет собираться весь пирог, который проектом предусмотрен. Дальше идет с пересыпкой мембрана, грунт, защитный экран, специализированные маты, которые исключают как попадание любых стоков, так и их выход наружу», — рассказал заместитель директора по экологическим проектам компании «Техноконцепт» Владимир Клячин.

Рабочие также готовятся к паводковым мероприятиям, когда будет выделяться больше фильтрата. Чтобы его собрать сформировали специальные системы. Ежедневно с территории полигона вывозят по 30 тонн жидкости, во время паводков эта цифра достигает 150 тонн.

Сегодня в регионе по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева закрыты все 39 мусорных полигонов, доставшихся Подмосковью еще с советских времен. Регион является лидером России по темпам мусорной реформы.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».