Подмосковье 14 февраля 2023, 17:16 Формирование следующего этапа программы расселения аварийных домов началось в Подмосковье

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В Минстрое Подмосковья прошло совещание в режиме ВКС, на котором обсудили формирование новой программы расселения непригодного для проживания жилфонда. В него войдут дома, которые были признаны аварийными после 1 января 2017 года, сообщила пресс-служба ведомства.

Совещание провел первый замминистра Минстроя Константин Лапин. В нем приняли участие администрации Ленинского, Волоколамского, Солнечногорского и Дмитровского округов.

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«Мы начинаем формировать перечень муниципальных образований, списки домов, которые войдут в новую программу», — сказал Константин Лапин.

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Замминистра добавил, что необходимо досрочно выполнить текущую программу и до конца 2023 года расселить весь жилищный фонд, который признали аварийным до 2017 года.

В пресс-службе уточнили, что специалисты регионального Минстроя направили информационные письма в администрации городских округов для дальнейшей реализации программы, также пройдет ряд совещаний.

Ранее губернатор Воробьев поручил главам округов ускорить программу реновации в Подмосковье.

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