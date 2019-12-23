Формирование городских округов завершилось в Подмосковье

Преобразование муниципальных районов в городские округа завершили в Московской области. В минувшее воскресенье, 22 декабря, состоялись выборы в Совет депутатов Ленинского округа.

Народными избранниками стали 30 человек. 15 кресел ушли представителями партии «Единая Россия», четыре — КПРФ, два — ЛДПР и одно — партии «Яблоко». Восемь мандатов заняли самовыдвиженцы. Явка составила 17,2% избирателей.

«Я хотел бы поблагодарить всех жителей, которые нашли время, несмотря на предновогодние хлопоты, прийти на избирательные участки и отдать свои голоса», — отметил губернатор Андрей Воробьев на заседании с зампредами правительства региона.

Источник фото: телеканал «360»

Таким образом, завершилось преобразование муниципальных районов в городские округа. Главная цель реформирования местного самоуправления — это экономия средств бюджета.

«Очень важно, что у нас сейчас завершается этап, который позволил саккумулировать и сэкономить значительные средства. Порядка 3-4 миллиардов рублей ежегодно мы экономим на том, что у нас работают городские округа», — добавил Андрей Воробьев.

А итоги 2019 года в Московской области подведут на заседании Высшего совета. Состоится мероприятие 24 декабря.