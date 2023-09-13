Подмосковье 13 сентября 2023, 12:13 Формирование молодежных парламентов началось в Подмосковье Unsplash

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Кампания по формированию молодежных парламентов стартовала в Подмосковье. Объединения будут созданы при Советах депутатов в городских округах, а войти в них смогут те представители молодежи, которые пройдут конкурсный отбор.

Председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова напомнила, что молодежный парламент дает возможность участвовать в развитии своих городов, влиять на принятие решений в интересах молодых. Это площадка для самореализации и продвижения инициатив.

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Участниками парламента смогут стать представители городских округов от 16 до 35 лет, имеющие место жительства в Московской области. С 6 сентября по 6 октября идет прием анкет от претендентов, которые желают стать кандидатами. Затем в каждом округе будет создана конкурсная комиссия, которая оценит презентации молодых людей. Набравшие наибольшее количество баллов по итогам конкурса войдут в состав муниципального молодежного парламента.

Новую структуру правительства Подмосковья представят на этой неделе по итогам выборов, сообщил губернатор Андрей Воробьев. В Мособлдуме огласят состав кабинета исполнительной власти.