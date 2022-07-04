Большинство услуг перевели в электронный формат в Подмосковье
Губернатор Воробьев: в Подмосковье 384 услуги можно получить в режиме онлайн
Большинство услуг перевели в электронный формат в Подмосковье. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
«Вы знаете, что мы на хорошем счету по цифровизации. Смысл ее заключается в том, чтобы человек получал услуги, инвестировал в жилье, компании, мог пройти контрольно-надзорные мероприятия не выходя из своего офиса или своей квартиры», — сказал он.
Губернатор напомнил, что все подразделения МФЦ имеют специальную услугу, благодаря которой люди, испытывающие сложности, тоже могут научиться пользоваться порталом госуслуг и не тратить время на посещение инстанций и сбор справок.
«На территории Подмосковья сейчас действует 384 услуги. Очень приятно, что абсолютное большинство переведено в „цифру“. Это значит, что все, что касается записи в школы, больницы, получения льгот по ЖКУ, все это сегодня делается в автоматическом режиме», — отметил Воробьев.
По его словам, существует также 118 федеральных услуг, в том числе у Росреестра и МВД. Задача властей Подмосковья — сделать так, чтобы комплекс региональных и федеральных услуг стал удобным, быстрым и результативным.
«Вы знаете, что мы целый комплекс услуг предоставляем в роддоме — тогда, когда ребенок рождается, не надо больше ходить по ЗАГСам», — сообщил Воробьев.
Он отметил, что система здравоохранения выдает все необходимые документы.