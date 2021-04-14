Все фонтаны Подмосковья заработают 24 апреля

Каждый из 228 фонтанов в Подмосковье проверят перед началом работы. Единым днем для их открытия выбрали 24 апреля.

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Это подчеркнул министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин. По его словам, все фонтаны протестируют до 20 апреля.

В регионе насчитывается 228 фонтанов. Единый запуск будет 24 апреля, в день общеобластного субботника Михаил Хайкин.

Уже сейчас специалисты проверяют готовность фонтанов. Они очищают чаши, осматривают инженерные системы, регулируют высоту струй.

Началось и благоустройство прилегающих к ним территорий. А уже 24 апреля жители Подмосковья смогут присоединиться к общеобластному субботнику.