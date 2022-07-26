Фонтанную зону в Пущине благоустроят к сентябрю

Территорию у фонтана в Пущине начали благоустраивать в этом году. Работы уже завершили на четверть, а открыть зону отдыха планируют уже в сентябре. Об этом рассказали в региональном Минблагоустройства.

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Глава министерства Михаил Хайкин рассказал, что жители давно ждали реконструкции этой зоны. Фонтан с динамической подсветкой планируют возродить, также восстановят розарий и установят поилки для птиц. На территории появятся качели и малые архитектурные формы.

«Отдыхать на обновленном пространстве и любоваться красотой фонтана пущинцы смогут уже в сентябре», — сказал министр.

Сейчас рабочие обустраивают траншею под прокладку коммуникаций, а также продолжают благоустройство фонтана. Реконструкцию ведут по проекту «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве лесопарков Подмосковья. Проводить его уже начали в 25 местах.