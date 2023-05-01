Подмосковье 01 мая 2023, 20:54 Фонтан в парке Кривякино запустили в Воскресенске

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В парке Кривякино в Воскресенске запустили фонтан. Водный объект назвали «Счастьем».

«Уже на протяжении четырех лет мы открываем фонтаны. Радуем детишек нашего округа. Уверена, что эта традиция будет сохраняться. Всех с праздником, с открытием фонтана», — сообщила глава Воскресенска Ольга Коротеева.

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Вместе с торжественным открытием фонтана награждали победителей конкурса на лучшее его название. Приз взяла Ольга Сотникова из Адыгеи. Дипломы и подарки получили родственники победительницы, которые живут в Воскресенске.

«Детишки в жаркую погоду с родителями здесь резвятся. Мы видим их счастливые лица. Вечером здесь парочки назначают свидания, друзья также встречаются у фонтана», — рассказала директор культурного центра «Кривякино» Оксана Сайкина.

Без внимания не осталась и самая активная участница конкурса, предложившая сразу несколько названий фонтана.

«Я предложила семь версий. К сожалению, ни одна из моих версий не оказалась успешной. Один из вариантов — „Детский смех“. Летом здесь действительно много детей, которые смеются, веселятся, и это радость для родителей», — сообщила жительница Воскресенска Анна Казарцева.

В парке усадьбы Кривякино каждый гость найдет любимое место для прогулок, ведь в нем есть не только фонтан, но и детская карусель, шахматный корт, качели и аптекарский огород.

«Мое любимое место в парке — пруды. Там, где уточки и где белочки», — рассказала местная жительница Татьяна Титова.

«Детская площадка, так как много аттракционов для разного возраста. И карусель обожаем, можем по несколько раз в течение дня прокатиться. Дети выбирают разных животных, героев», — заявила одна из отдыхавших в парке Ирина Молодякова.

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