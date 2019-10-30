Фонтан реконструировали в Солнечногорске. Рядом с ним появились новая детская площадка и место для прогулок

Новый фонтанный комплекс с зоной для прогулок и детской площадкой появился в Солнечногорске. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Источник фото: администрация городского округа Солнечногорск

У солнечногорцев появилось новое комфортное общественное пространство для отдыха. Фонтан, расположенный вблизи физкультурно-оздоровительного комплекса «Авангард», реконструировали, в целях безопасности ему уменьшили чашу, а также установили две новые точки подачи воды и оборудовали подсветку по всему периметру.

Около фонтанного комплекса оборудовали место отдыха и развлечений для юных жителей Солнечногорска — установили современную детскую площадку.

Источник фото: администрация городского округа Солнечногорск

На территории новой прогулочной зоны поставили скамейки, уложили порядка двух тысяч метров тротуарной плитки. Также новое пространство для отдыха озеленили — высадили около 600 саженцев.

Источник фото: администрация городского округа Солнечногорск

Местные жители теперь могут провести фотосессию у архитектурных форм в виде сердец, образующих арку.

Источник фото: администрация городского округа Солнечногорск

Наталья Иванова, живущая недалеко от нового благоустроенного пространства, признается, что очень ждала, когда завершатся работы, чтобы прогуляться около фонтана со всей семьей.

«Безусловно, рады, что местные власти приняли решение реанимировать фонтан, я думаю, летом он будет радовать жителей вдвойне. Теперь прямо вблизи дома у нас появилось еще одно место, где можно с комфортом провести время», — сказала Наталья Иванова.

Благоустройство на этой территории не проводилось несколько лет. Решение о создании там еще одной зоны отдыха принял глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов, мотивируя это тем, что все, что делается властями муниципалитета, направлено исключительно на улучшение качества жизни и создание комфорта для жителей.

Источник фото: администрация городского округа Солнечногорск

«Уверен, еще одно место для отдыха быстро приобретет популярность у жителей и, конечно, гостей городского округа. Вблизи расположены школа, ФОК, торговый центр, жилой микрорайон. Хочу также обратиться к солнечногорцам с просьбой сохранить все, что было создано руками людей, и не допускать вандальных действий», — сделал акцент Владимир Слепцов.

Общая площадь благоустроенной территории составила около половины гектара.