Подмосковье 10 апреля 2023, 02:29 Фонтан «Первый бал Наташи Ростовой» расконсервировали в Подольске Галина Добрынина

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Сотрудники «Водоканала» расконсервировали фонтан с вращающейся скульптурой «Первый бал Наташи Ростовой». Объект находится на бульваре Льва Толстого в Подольске. С приходом тепла возле него начали играть уличные музыканты.

Настройку фонтана проведут с 20 по 28 апреля. Посмотреть на игру воды и света можно будет ежедневно с 8:00 до 23:00.

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Водный объект открыли в 2014 году в день 233-летия Подольска. Композицию создали подольский скульптор Андрей Плиев и архитекторы Михаил Королев и Александр Грамматчиков. В танцующих Наташе Ростовой и Андрее Балконском можно узнать исполнителей главных ролей в киноленте Сергея Бондарчука «Война и мир» — Людмилу Савельеву и Вячеслава Тихонова.

Всего в городском округе этой весной запустят семь фонтанов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал задействовать все ресурсы для весенней уборки дорог и дворов.

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