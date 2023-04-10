10 апреля 2023, 02:29
Фонтан «Первый бал Наташи Ростовой» расконсервировали в Подольске
Сотрудники «Водоканала» расконсервировали фонтан с вращающейся скульптурой «Первый бал Наташи Ростовой». Объект находится на бульваре Льва Толстого в Подольске. С приходом тепла возле него начали играть уличные музыканты.
Настройку фонтана проведут с 20 по 28 апреля. Посмотреть на игру воды и света можно будет ежедневно с 8:00 до 23:00.
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Водный объект открыли в 2014 году в день 233-летия Подольска. Композицию создали подольский скульптор Андрей Плиев и архитекторы Михаил Королев и Александр Грамматчиков. В танцующих Наташе Ростовой и Андрее Балконском можно узнать исполнителей главных ролей в киноленте Сергея Бондарчука «Война и мир» — Людмилу Савельеву и Вячеслава Тихонова.
Всего в городском округе этой весной запустят семь фонтанов.
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Подольск
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