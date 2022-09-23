Фонтан и качели появились в сквере деревни Давыдово в Орехово-Зуеве | 360°

Подмосковье 23 сентября 2022, 10:15 Поделиться Telegram

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Viber Фонтан и качели появились в сквере деревни Давыдово в Орехово-Зуеве

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Праздничное открытие обновленной зоны отдыха на улице 2-й Микрорайон в одной из самых больших деревень Подмосковья состоялось 22 сентября. Сквер в деревне Давыдово благоустроили по нацпроекту «Жилье и городская среда».

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«По поручению губернатора Андрея Воробьева в этом году мы приступили к благоустройству 19 скверов, на 11 из которых работы полностью завершены. В их числе — сквер в деревне Давыдово, который торжественно открыли для жителей», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Работы длились несколько месяцев. За это время на территории порядка 2,5 гектара обновили тропинки (их протяженность составляет больше 1,5 километра), установили скамьи и урны в едином стиле. Для любителей активного отдыха в сквере построили спортивную площадку, а для маленьких — детскую зону с качелями. Она возникла на месте бывшего пустыря и зарослей. В рамках работ провели ремонт фонтана.

В сквере высадили ивы, березы, клены. Всю территорию оснастили современной системой уличного освещения и установили камеры, подключенные к системе «Безопасный регион».

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