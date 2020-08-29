Фонд защиты прав дольщиков Подмосковья поможет достроить дома в Лосино-Петровском

Пустые каркасы домов, ржавеющая техника и торчащая арматура. Так сейчас выглядит ЖК «Анискино». А чтобы подойти к недостроенной многоэтажке ЖК «Брюсов парк», необходимо преодолеть заросли в человеческий рост. Однако скоро все изменится: решить проблему с недостроями поможет Фонд дольщиков Подмосковья.

«Данная проблема, как и во всем регионе, достаточно остро стоит в городском округе Лосино-Петровском. Глава поставил задачу в январе новой команде строительного блока по максимуму разрешить все возможное, что зависит от администрации, предпринять все необходимые меры для решения проблем по существующим объектам. По ЖК «Анискино» и по ЖК «Брюслв парк», — рассказал замглавы г. о. Лосино-Петровский Василий Косолапов.

Застройщики обоих ЖК признаны банкротами. Где-то они успели построить почти все, что обещали. В других местах просто чистое поле и никакого намека на стройку. От действий ЖК пострадали более 350 человек. На выездном совещании представители компаний и правительства региона обсудили, какие объекты нужно закончить, а какие не будут и начинать.

«Мы выработали совместно с администрацией позицию по дальнейшим действиям. Определили сроки. Каждый этап действий, участников этих действий. И я надеюсь, что по каждому объекту мы подготовим дорожную карту и постараемся эту дорожную карту соблюдать», — сообщил директор Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Московской области Виталий Донченко.

Сейчас собирают необходимую документацию, и уже осенью этого года объекты планируется вынести на Наблюдательный совет федерального Фонда защиты прав дольщиков. Там должны принять решение о механизме восстановления прав граждан.