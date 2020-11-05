Фонд ВЭД помог бизнесменам Подмосковья заключить экспортные контракты на 33 млн долларов

Такая сумма превысила плановые показатели уже в три раза. Об этом рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Услугами фонда ВЭД за первые девять месяцев этого года воспользовались 307 субъектов МСП региона. Экспортные контракты заключили 77 компаний Екатерина Зиновьева.

При этом 18 из них вышли на иностранные рынки впервые. Как отметила Зиновьева, областной фонд продолжает подтверждать свою эффективность в поддержке предпринимателей.

«Малому и среднему бизнесу не всегда просто найти ресурсы для активной работы по экспортному направлению. Сегодня вопрос можно решить при содействии фонда ВЭД», — сказала Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что фонд активно участвует в развитии экспорта Подмосковья, помогая предприятиям расширять рынки сбыта за рубежом.

Полный список услуг Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья можно найти на сайте exportmo.ru.