22 ноября 2023, 12:00
Фонд «Троя» открыл в Рузе 10 пунктов плетения маскировочных сетей для бойцов СВО
Благотворительный фонд «Троя» при поддержке администрации Рузского городского округа открыл 10 пунктов плетения маскировочных сетей для СВО. Эти сети способны укрыть от вражеских беспилотников военную технику и сберечь жизни солдат.
Волонтеры фонда «Троя» изготовили уже 1200 квадратных метров маскировочных сетей.
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«Те сети, которые можно приобрести в магазинах, неплотно связаны. Наши вот сети, что плетет „Троя“, подходят для укрывания техники, блиндажей. За что мы получаем благодарности от самих ребят. Они нам присылают видеообращения, фотографии — как сети на технике выглядят», — отметила ответственная за плетение маскировочных сетей благотворительного фонда «Троя» Ольга Жилина.
Один из таких пунктов работает при местном клубе «Активное долголетие» в поселке Тучково. Участницы клуба быстро освоили азы плетения сетей, а также — вяжут для бойцов теплые носки. В каждом вязаном изделии не только тепло рук его создательниц, но и образ с молитвой. На сегодняшний день они отправили в зону СВО более 300 пар носков.
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Волонтеры
Руза
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