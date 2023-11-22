Подмосковье 22 ноября 2023, 12:00 Фонд «Троя» открыл в Рузе 10 пунктов плетения маскировочных сетей для бойцов СВО Телеканал «360»

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Благотворительный фонд «Троя» при поддержке администрации Рузского городского округа открыл 10 пунктов плетения маскировочных сетей для СВО. Эти сети способны укрыть от вражеских беспилотников военную технику и сберечь жизни солдат.

Волонтеры фонда «Троя» изготовили уже 1200 квадратных метров маскировочных сетей.

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«Те сети, которые можно приобрести в магазинах, неплотно связаны. Наши вот сети, что плетет „Троя“, подходят для укрывания техники, блиндажей. За что мы получаем благодарности от самих ребят. Они нам присылают видеообращения, фотографии — как сети на технике выглядят», — отметила ответственная за плетение маскировочных сетей благотворительного фонда «Троя» Ольга Жилина.

Один из таких пунктов работает при местном клубе «Активное долголетие» в поселке Тучково. Участницы клуба быстро освоили азы плетения сетей, а также — вяжут для бойцов теплые носки. В каждом вязаном изделии не только тепло рук его создательниц, но и образ с молитвой. На сегодняшний день они отправили в зону СВО более 300 пар носков.

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