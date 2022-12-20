Подмосковье 20 декабря 2022, 17:44 Фонд содействия инновациям помог получить гранты 90 научным проектам Подмосковья в 2022 году Unsplash

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Почти 900 миллионов рублей привлекли с начала года подмосковные научные проекты, которые смогли получить гранты от Фонда содействия инновациям. Об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Более 90 инновационных компаний и молодых новаторов стали получателями грантов Фонда содействия инновациям в этом году. Общая сумма привлеченных средств составила 885 миллионов рублей», — отметила Зиновьева.

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Среди подмосковных победителей конкурса грантов — проекты в сфере искусственного интеллекта, программного обеспечения, облачных технологий и многих других. Компании из Подмосковья были признаны лучшими в номинациях «Старт», «Акселерация», «Коммерциализация», «Цифровизация». Принять участие в конкурсе и победить помогли специалисты регионального Министерства инвестиций, промышленности и науки.

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Фонд содействия инновациям поддерживает молодых новаторов и малые предприятия, которые занимаются цифровыми разработками с потенциалом получения прибыли. Гранты по разным программам разыгрываются ежегодно.

Экономическое развитие Московской области вышло в плюс по итогам 2022 года, несмотря на западные санкции и непростую экономическую ситуацию. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

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