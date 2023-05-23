Подмосковье 23 мая 2023, 13:26 Фонд развития промышленности выделит еще 150 миллионов рублей на импортозамещение в Подмосковье

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Фонд развития промышленности Подмосковья выделит 150 миллионов рублей на импортозамещающие проекты. ФРП готов предоставить средства компаниям, создающим или расширяющим производство гражданской импортозамещающей продукции.

«Сумма займа, который выдается на срок до семи лет, варьируется от 50 до 150 миллионов рублей. Он предоставляется под 1–4% годовых — процентная ставка зависит от области реализации проекта и вида обеспечения», — отметила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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По ее словам, общий бюджет инвестиционного проекта должен составлять не менее 62,5 миллиона рублей. Заем предоставляется предприятиям, задействованным в пищевой, текстильной, машинной, компьютерной и других отраслях.

Для того чтобы претендовать на поддержку, необходимо заполнить форму на сайте ФРП. Затем фонд направит заявителю необходимые документы.

«После комплексной экспертизы проект выносится на рассмотрение коллегиальным органом фонда, который и принимает решение о возможности предоставления займа. Ответ по заявке на получение займа компания, в полном объеме предоставившая необходимые документы, получит уже максимум через 20 рабочих дней», — сообщил директор ФРП Московской области Павел Ильин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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