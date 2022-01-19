Фонд развития промышленности России выдал льготные займы для 97 проектов в Подмосковье за год

Почти 100 проектов Подмосковья получили льготные займы в Фонде развития промышленности России в прошлом году. Это наибольшее количество среди всех регионов.

Как подчеркнула министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, компаниям одобрили финансирование сразу по 97 заявкам.

Это больше, чем в любом другом регионе. Уже в этом году ФРП одобрил еще 10 заявок на сумму 4,6 миллиарда рублей Екатерина Зиновьева.

По ее словам, это хороший старт и может вывести Подмосковье в лидеры по этому направлению в 2022 году.

Зиновьева добавила, что активно привлекать финансирование и поддерживать предпринимателей — задачи, поставленные губернатором Андреем Воробьевым.

Ранее мы опубликовали материалы, которые помогут узнать, как стать самозанятым в Подмосковье, — от оформления до льготных займов; как получить субсидии на лизинг или как оформить кредиты в областных фондах.