Фонд развития промышленности России выдал льготные займы для 97 проектов в Подмосковье за год
Почти 100 проектов Подмосковья получили льготные займы в Фонде развития промышленности России в прошлом году. Это наибольшее количество среди всех регионов.
Как подчеркнула министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, компаниям одобрили финансирование сразу по 97 заявкам.
Это больше, чем в любом другом регионе. Уже в этом году ФРП одобрил еще 10 заявок на сумму 4,6 миллиарда рублей
По ее словам, это хороший старт и может вывести Подмосковье в лидеры по этому направлению в 2022 году.
Зиновьева добавила, что активно привлекать финансирование и поддерживать предпринимателей — задачи, поставленные губернатором Андреем Воробьевым.
Ранее мы опубликовали материалы, которые помогут узнать, как стать самозанятым в Подмосковье, — от оформления до льготных займов; как получить субсидии на лизинг или как оформить кредиты в областных фондах.