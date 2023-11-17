Подмосковье 17 ноября 2023, 14:27 Фонд развития промышленности помог модернизировать производство водосточных систем в Талдоме Unsplash

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Производитель кровельных аксессуаров и водосточных систем «ИнтерПак» модернизировал производство в Талдоме. Компания воспользовалась мерами поддержки Фонда развития промышленности Московской области.

«Общий объем инвестиций в модернизацию производства составил 24 миллиона рублей. Из них 16,6 миллиона — это льготный заем, полученный от ФРП Подмосковья на закупку нового оборудования», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Теперь завод сможет увеличить производство с 32 до 50 тысяч метров продукции в год. Модернизация позволила создать более 10 рабочих мест.

Компания «ИнтерПак» работает с 2010 года. На заводе выпускают более 1,9 тысячи наименований продукции для обустройства скатных крыш и водосточных систем из ПВХ и стали.

Поддержка инвесторов — одна из ключевых задач, которые поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также перечислил меры, которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.

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