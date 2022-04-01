Фонд развития промышленности Подмосковья стал лидером рейтинга ФРП за 2021 год

Фонд развития промышленности Московской области занял первое место в ежегодном рейтинге региональных ФРП за 2021 год. При содействии специалистов фонда 10 подмосковных инвесторов в прошлом году смогли привлечь льготное финансирование свыше чем на 4,5 миллиарда рублей.

«Подмосковный ФРП активно поддерживает инвестпроекты как в рамках собственных программ финансирования, так и в рамках привлечения и сопровождения инвесторов в федеральном фонде», — рассказала зампредседателя правительства Московской области, министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что в минувшем году подмосковный ФРП смог привлечь льготное финансирование, сумма которого превысила 4,5 миллиарда рублей.

«Общий объем инвестиций по этим проектам превышает 12 миллиардов рублей», — подчеркнула министр.

Поддержку ФРП получают стратегически значимые проекты. С привлечением займа ФРП по программе «Приоритетные проекты» предприятие «Форж де Курсель Воронежский кузнечный завод» запустит в Электростали линию горячей штамповки коленчатых валов для современных малолитражных дизельных и бензиновых автомобилей.

У инвестора уже есть договоренности с российскими потребителями продукции. В частности, договор компании с «АвтоВАЗ» предусматривает поставку от 245 до 364 тысяч коленчатых валов в год, что полностью покрывает потребности отечественного автопроизводителя.

«Общий бюджет проекта составляет 1 миллиард рублей, из которых 660 миллионов рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа», — уточнила она.

Еще одним подмосковным инвестором, который привлек льготное финансирование ФРП на 50 миллионов рублей, стала компания «Инноформула». При содействии ФРП компания запустит предприятие по выпуску напорных клеевых труб для систем водоподготовки и водоочистки, а также для химической промышленности.

Продукцию предприятия можно использовать для создания сложных трубопроводных систем в аквапарках, СПА, установках водоочистки и опреснения, ирригации, судостроении, химической промышленности, на предприятиях АПК.

«В данный момент подмосковный Фонд развития промышленности активно работает с инвесторами, реализующими проекты импортозамещения. Мы уже направили шесть заявок в федеральный ФРП», — добавила зампред.