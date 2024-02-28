Подмосковье 28 февраля 2024, 16:01 Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья полностью цифровизирует услуги к июлю Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки МО

Читать 360tv в

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области полностью переведет услуги в онлайн. С 1 июля заявки будут принимать исключительно в рамках электронного документооборота, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Работа будет осуществляться в системе «Контур Диадок». Теперь всем компаниям, работающим и планирующим начать взаимодействие с Фондом, необходимо стать его контрагентом в электронном документообороте.

Реклама

Перевод работу в цифру позволяет экспортерам получать услуги в два раза быстрее. Кроме того, количество компаний, получивших поддержку, выросло на 60%.

Фонд предоставляет услуги бесплатно, а также на условиях софинансирования. Подробнее об услугах можно узнать на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса в Подмосковье. Он также рассказал о развитии и строительстве индустриальных парков на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».