28 февраля 2024, 16:01
Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья полностью цифровизирует услуги к июлю
Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области полностью переведет услуги в онлайн. С 1 июля заявки будут принимать исключительно в рамках электронного документооборота, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
Работа будет осуществляться в системе «Контур Диадок». Теперь всем компаниям, работающим и планирующим начать взаимодействие с Фондом, необходимо стать его контрагентом в электронном документообороте.
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Перевод работу в цифру позволяет экспортерам получать услуги в два раза быстрее. Кроме того, количество компаний, получивших поддержку, выросло на 60%.
Фонд предоставляет услуги бесплатно, а также на условиях софинансирования. Подробнее об услугах можно узнать на сайте.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса в Подмосковье. Он также рассказал о развитии и строительстве индустриальных парков на территории региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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