Подмосковье 08 февраля 2024, 22:11 Фонд поддержки ВЭД Подмосковья вошел в число лидеров рейтинга Центров поддержки экспорта регионов РЭЦ

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Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области оказался на третьем месте рейтинга Центров поддержки экспорта субъектов Российской Федерации. Исследования проводятся регулярно и отражают уровень экспортной помощи бизнесу в Подмосковье.

По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, по итогам работы в 2023 году, Фонд оказался на первом месте по количеству компаний, которые получили услугу, на втором месте по объему поддержанных экспортеров и на третьем месте по количеству компаний, выведенных на экспорт.

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«Число МСП, получивших экспортную поддержку благодаря содействию Фонда, составило 1585, что более чем в три раза выше планового показателя», — рассказала Зиновьева.

Главная задача Фонда — повысить информированность компаний о существующих программах государственной поддержки экспорта и перейти на цифровой формат работы.

Напомним, что Фонд поддержки ВЭД МО оказывает подмосковным компаниям разностороннюю поддержку: от предоставления образовательных услуг до организации участия предприятий в международных выставках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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