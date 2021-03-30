Фонд поддержки научной деятельности предложили создать в Подмосковье

Фонд поддержки научной деятельности могут создать в Подмосковье. Он даст дополнительное финансирование для проектов ученых. Закон находится на рассмотрении в Мособлдуме.

Как отметил председатель комитета Мособлдумы по экономике и предпринимательству Вячеслав Крымов, в регионе уже много мер поддержки науки, но нет единого фонда.

Например, в Подмосковье действует программа «Социальная ипотека» — она дает льготу на покупку жилья. Ожидается, что в 2021 году квартиры смогут приобрести около 40 ученых.

Кроме того, молодые ученые могут стать соискателями премии губернатора в сфере науки и инноваций. Ее размер составляет 700 тысяч рублей.

А для аспирантов и студентов действует грантовая программа губернатора по поддержке проведения научных исследований: размер гранта — от 50 до 135 тысяч рублей. Предприятия могут претендовать на суммы до десяти миллионов рублей.

При этом единого фонда поддержки научной, инновационной деятельности в Подмосковье еще нет. Проект закона, предусматривающий его создание, как раз на рассмотрении Мособлдума.

По федеральному закону «О науке и государственной научно-технической политике», субъекты страны могут сами создавать фонды поддержки научной деятельности.