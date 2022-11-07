Фонд поддержки экспорта назвал самые популярные услуги для бизнеса в Подмосковье | 360°

Подмосковье 07 ноября 2022, 16:21 Фонд поддержки экспорта назвал самые популярные услуги для бизнеса в Подмосковье

Читать 360tv в

Участниками международных выставок стали свыше 600 предпринимателей Подмосковья при содействии Фонда поддержки экспорта. Еще около 200 владельцев бизнеса воспользовались его помощью в подборе партнеров за рубежом.

Зампред правительства, глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева рассказала, что такую статистику собрали за пять лет работы Фонда. Услуги помогли предпринимателям подписать экспортные контракты.

Реклама

Эксперты объяснили, что участие в международных выставках и проверка контрагентов стали самыми популярными услугами, так как организовать это самостоятельно тяжело и дорого. В случае работы с Фондом, он берет на себя все расходы.

Реклама

Так, восемь компаний региона поучаствовали в выставке «Здравоохранение и фармация Expo 2022» в Ереване. Ранее шесть организаций побывали в строительной выставке BakuBuild 2022 в Азербайджане

Подробнее о работе Фонда можно узнать на официальном сайте. Там же можно оставить заявку на получение услуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о мерах поддержки бизнеса в условиях частичной мобилизации. Они коснутся малого и среднего бизнеса.