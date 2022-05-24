Фонд по защите прав дольщиков поможет достроить жилые комплексы в Истре
Свои квартиры в жилом комплексе «Малая Истра» мечтают получить 716 человек. Застройщик обанкротился, а в июле прошлого года за проблему взялся Фонд по защите прав дольщиков Московской области. Теперь есть гарантии, что жилье достроят.
Чтобы держать людей в курсе и рассказывать обо всех этапах строительства — на регулярной основе проводят встречи.
«Дострой — процесс тоже непростой, состоит из нескольких этапов. Первый этап — юридический: смена застройщика, передача имущества. Обследование, которое мы здесь провели, сделали, завершили проектирование, и на сегодняшний день мы завершили работу с экспертизой», — сказал генеральный директор Фонда по защите прав дольщиков Московской области Вячеслав Бетин.
Сейчас новому подрядчику приходится исправлять чужие ошибки. Идет демонтаж недостроев. Делают это для того, чтобы возвести на этом месте качественное жилье.
В такой же ситуации оказались дольщики, которые приобрели квартиры в микрорайоне Восточный. Семь домов также находятся под присмотром фонда. Этапы работы такие же — сначала демонтаж, а потом уже начало стройки. Но здесь это будет проще. Эти монолитные каркасы после старого застройщика в хорошем состоянии, так что полностью разбирать дома не придется. Эти комплексы планируют достроить к концу года.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поставил задачу, чтобы в Подмосковье к 2023 году не осталось обманутых дольщиков.