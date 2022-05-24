Фонд по защите прав дольщиков поможет достроить жилые комплексы в Истре

Свои квартиры в жилом комплексе «Малая Истра» мечтают получить 716 человек. Застройщик обанкротился, а в июле прошлого года за проблему взялся Фонд по защите прав дольщиков Московской области. Теперь есть гарантии, что жилье достроят.

Источник фото: телеканал «360»

Чтобы держать людей в курсе и рассказывать обо всех этапах строительства — на регулярной основе проводят встречи.

Источник фото: телеканал «360»

«Дострой — процесс тоже непростой, состоит из нескольких этапов. Первый этап — юридический: смена застройщика, передача имущества. Обследование, которое мы здесь провели, сделали, завершили проектирование, и на сегодняшний день мы завершили работу с экспертизой», — сказал генеральный директор Фонда по защите прав дольщиков Московской области Вячеслав Бетин.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас новому подрядчику приходится исправлять чужие ошибки. Идет демонтаж недостроев. Делают это для того, чтобы возвести на этом месте качественное жилье.

Источник фото: телеканал «360»

В такой же ситуации оказались дольщики, которые приобрели квартиры в микрорайоне Восточный. Семь домов также находятся под присмотром фонда. Этапы работы такие же — сначала демонтаж, а потом уже начало стройки. Но здесь это будет проще. Эти монолитные каркасы после старого застройщика в хорошем состоянии, так что полностью разбирать дома не придется. Эти комплексы планируют достроить к концу года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поставил задачу, чтобы в Подмосковье к 2023 году не осталось обманутых дольщиков.