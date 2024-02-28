Подмосковье 28 февраля 2024, 13:52 Фонд «Народный фронт» организовал сбор помощи для медиков в зоне СВО Фонд «Народный фронт»

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Фонд «Народный фронт» организовал сбор для военных медиков. С начала акции россияне перевели на помощь врачам более 200 миллионов рублей, на которые закупают все необходимое, в том числе оборудование, технику для эвакуации и многое другое.

Представители фонда уже передали на фронт семь бронеавтомобилей, 16 портативных аппаратов для рентгенов, 12 ИВЛ, 24 квадроцикла, 11 аппаратов УЗИ, шесть стоматологических установок, 158 рюкзаков, 39 эвакуационных тележек и многое другое. Как рассказала представительница «Народного фронта» Ирина Ким, многое оборудование закупили благодаря помощи жителей.

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«Сейчас мы в основном фокусируемся на средствах эвакуации, потому что транспортные средства быстро выходят из строя, а нужны они постоянно. Это и автомобили, багги, специально приспособленные для эвакуации раненых — у них расположены носилки по бокам, квадроциклы. Стараемся максимально обеспечить ребят этими транспортными средствами», — сказала она.

На призыв о помощи врачам откликаются и изобретатели. Так, была разработала новая модель багги — легкого и надежного автомобиля, который оснащен креплениями для установки армейских носилок. По словам инженера Эдуарда Мымрина, общая нагрузка такого транспорта составляет 300 килограммов.

Медикам также поставляют эвакуационные тележки с электроприводом, квадроциклы, гусеничные роботы и многое другое.

Узнать подробнее о проекте жители могут по ссылке.

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