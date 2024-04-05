Подмосковье 05 апреля 2024, 15:27 Фонд микрофинансирования выдал бизнесу Подмосковья более 190 миллионов рублей с января Фонд микрофинансирования выдал бизнесу Подмосковья более 190 миллионов рублей Пресс-служба Мининвеста МО

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Фонд микрофинансирования Московской области выдал предпринимателям свыше 190 миллионов рублей в первом квартале. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«За первые три месяца года региональный фонд микрофинансирования выдал подмосковным субъектам МСП 91 льготный заем на общую сумму 191,7 миллиона рублей. Это на 5,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

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Компания «Бонгусто» — одна из тех, кто получил заем в фонде. Средства направят на покупку оборудования, открытие торговой точки при сыроварне, пополнение оборотных средств.

Подробнее узнать о программах Фонда можно на сайте организации.

Ранее стало известно, что новое производство тортов и пирожных откроют в Волоколамске. Его запустит компания «Хлебпром». Благодаря открытию завода появятся более 400 новых рабочих мест.

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