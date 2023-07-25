Подмосковье 25 июля 2023, 16:51 Фонд микрофинансирования Подмосковья выдал более 4 миллиардов рублей льготных займов Фото: unsplash.com

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Московский областной фонд микрофинансирования выдал предпринимателям более 4,3 миллиарда рублей льготных займов за все время работы. Об этом сообщила зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

«Московский областной фонд микрофинансирования был создан в 2009 году, а первый заем был выдан уже в феврале 2010 года», — заявила зампред.

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Фонд выдал более 2,8 тысячи займов. Сейчас представителям малого и среднего предпринимательства Подмосковья доступны семь видов кредитов организации. Максимальная сумма займа составляет пять миллионов рублей.

Заявку на получение кредита можно подать на портале РПГУ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% с января. Рост выручки наблюдается в промышленности, логистике и финансовом секторе.

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