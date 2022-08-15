Фонд культурных инициатив проведет патриотический грантовый конкурс

Президентский фонд культурных инициатив оказывает всестороннюю поддержку в сфере культуры, искусства и творческих индустрий. В этом году он проводит несколько тематических конкурсов, которые нацелены на развитие в стране патриотических проектов, на объединение людей вокруг истории России и на поддержку тех деятелей культуры и искусства, которые особенно сильно ощущают на себе санкционное давление.

Начиная с 19 августа и по 12 сентября в Фонде проведут заявочную кампанию четвертого специального грантового конкурса. Заявки будут принимать по шести направлениям. Они будут называться «Гордимся», «Своих не бросаем», «Новые возможности», «Герои Донбасса — герои России», «Мы вместе», «Культурный код».

За время своей работы Фонд успел подвести итоги двух основных грантовых конкурсов и трех специальных. Уже поддержано более трех тысяч творческих инициатив, общая сумма грантов составляет больше восьми миллиардов рублей. Команды, которые реализуют проекты по всей стране, играют важную роль в развитии креативного сектора. В целом общий гонорарный фонд с 2021 по 2024 годы составляет порядка 32,5 миллиарда рублей.

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