Подмосковье 15 сентября 2023, 07:00 Фонд капремонта Подмосковья завершил 1-й этап реконструкции Приморского парка в Мариуполе ФКР

Читать 360tv в

Специалисты Фонда капитального ремонта Московской области завершили первый этап реконструкции Приморского парка в Мариуполе. План благоустройства территории подготовила компания «Единый заказчик» по поручению президента России Владимира Путина и вице-премьера Марата Хуснуллина.

Как отметили в МинЖКХ Подмосковья, специалисты восстановили монументы «Воинам-освободителям» и «Бронекатер», а также запустили газ к Вечному огню. Также рабочие благоустроили центральную аллею парка и дорожки «Детей войны».

Реклама

Кроме того, на территории возвели новую детскую площадку и соорудили смотровую зону с 300-метровым спуском, а рядом установили граффити на площади 900 квадратных метров.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».