Подмосковье 15 декабря 2023, 15:36 Фонд капремонта Подмосковья привел в порядок 17 тысяч домов в Подмосковье Фото: unsplash.com

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В Московской области насчитывается 57 тысяч многоквартирных домов. Из них порядка 44 тысяч внесли в программу капремонта. На данный момент Фонд капитального ремонта общего имущества Подмосковья модернизировал более 17 тысяч — это 38% от общей программы. Об этом телеканалу «360» рассказал гендиректор фонда Калерий Николов.

«Есть федеральный перечень — минимальный набор работ. И каждый субъект РФ может его дополнять. В Московской области за счет ФКР ремонтируются фасады, кровли, лифты, внутренние инженерные системы и газоснабжение, подвалы, фундаменты и несущие конструкции», — объяснил Николов.

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По его словам, существует понятие межремонтного периода, и каждый элемент имеет свой срок такого периода.

«Какие-то кровли его выдерживают, какие-то перестаивают, потому что качественно сделаны. В основном в программу включаются те кровли, которые уже сложно содержать УК, по которым много течей и обращений. В этом случае собираются собственники и выносит решение, которое направляется в органы местного самоуправления. И там ее включают в план», — рассказал руководитель фонда.

Фасады также бывают разные, например, деревянные, смешанные, панельные или кирпичные. От рода фасада зависят те работы, которые с ним проводят. Многие жильцы просят утепление, однако это дорогостоящий ремонт, и он требуется в панельных домах, где сначала ремонтируют швы. Если дом кирпичный, то утепление ему не требуется.

Фонд капремонта Подмосковья работал с отечественными и белорусскими лифтами. По словам Николова, лифт следует менять после 25 лет работы.

«Требования: прежде всего — датчики на закрытие и открытие лифта, чтобы он не закрывался, если человек стоит в проеме. Устанавливаем кнопки брайля для тех, кто не видит. Ну и антивандальность — это тоже очень важно. Все лифты делаются под заказ. Кажется, что они все одинаковые, но в каждом подъезде разные лифты, потому что каждая шахта имеет свои особенности», — добавил Николов.

Замена газовой системы требуется по истечении 30 лет. Может показаться, что трубы новые, и с системой все нормально, однако внутри могут быть свищи, которые способны дать течь. По этой причине ремонт является обязательным. Обычно газ отключают на сутки у всего подъезда. На время работ жильцам раздают электроплиты. Подрядчик аккуратно снимает кухонную мебель, потом ставит ее на место.

«В Московской области мы первые в стране добавили в комплекс работ установку сигнализации утечки, который дает сигнал на устройство, которое перекрывает газ в конкретной квартире. Сейчас в подъездах при монтаже новых систем не допускается расположение газовых труб в местах общего пользования. Вся сеть идет по фасаду и по стоякам внутри квартир. Если будет утечка, никто не заметит, а во-вторых, в подъезде больше рисков их повредить», — рассказал гендиректора фонда.

По его словам, во время начала карьеры, в 2017 году, Николов получал жалобы на качество ремонта, сейчас люди просят включить дом в программу капремонта.

«У нас в фонде правило: когда подрядчик пришел на дом, первое, куда он должен идти — это не УК, не администрация, а председатель совета дома. Если у них есть прямая связь, решается очень много вопросов и проблем. И они предупреждаются. Сейчас мы еще создаем общедомовые чаты, а часто они уже есть, и нас туда добавляют. Все проблемы там обсуждаются», — заявил Николов.

Фонд продолжает восстанавливать инфраструктуру в двух муниципальном районах ДНР: Тельмановском и Новоазовском. Специалисты привели в порядок 35 домов.

«Существует и федеральная программа за счет средств федерального бюджета. У нас более тысячи объектов. И это не ремонт, это восстановление сильно разрушенных домов. Мы работаем на территории ДНР, ЛНР, Запорожской области. За это время мы восстановили более половины зданий. Именно благодаря ФКР МО более 30 тысяч детей пошли в восстановленные школы и более 2,5 тысячи — в детские сады», — добавил Николов.

В 2024 году фонд заменит еще 500 лифтов в многоквартирных домах Подмосковья, отремонтирует газовые системы в более чем тысяче домов и приведет в порядок еще 1,5 тысячи кровель и 4,5 тысячи фасадов.

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