Подмосковье 19 апреля 2023, 05:30 Фонд капремонта Подмосковья приступил к благоустройству парка и набережной в Мариуполе Фонд капитального ремонта

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Фонд капитального ремонта Московской области приступил к благоустройству самого большого парка и набережной в Мариуполе. Заказчиком работ выступил ППК «Единый заказчик», сообщили в региональном министерстве ЖКХ.

«В парке будут обустроены современные экологичные тропы, безопасные дорожки с разметкой для бега и катания на велосипедах и самокатах, а также восстановлено асфальтовое покрытие центральной аллеи», — пояснил гендиректор компании-заказчика Карен Оганесян.

Работы проведут на 78 гектарах. Специалисты отремонтируют асфальт на центральной аллее, 19 километров тропинок и дорожек общественного пространства, обустроят новые спортивные и детские площадки, организуют беговые и велосипедные дорожки, места для пикника. Рабочим предстоит установить новые скамейки, урны и фонари.

На территории Приморского парка приведут в порядок мемориал «Освободителям Донбасса» и площадь вокруг него, Холм Славы, главную смотровую площадку, Свято-Николаевский храм и мечеть имени Сулеймана Великолепного и Роксоланы.

Благоустройство завершат к сентябрю этого года. На объекте трудятся шесть тысяч подмосковных строителей и более 100 спецмашин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье не прекращается сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО и жителей новых регионов России.

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