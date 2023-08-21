Подмосковье 21 августа 2023, 23:19 Фонд капремонта Подмосковья наградил членов Ассоциации председателей советов МКД ФКР

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Гендиректор Фонда капремонта Московской области Валерий Николов вручил представителям Ассоциации председателей советов многоквартирных домов благодарственные письма. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ региона.

Награды получили глава комитета в Королеве Татьяна Зайцева, в Сергиевом Посаде - Елена Кеопанич, в Котельниках = Рания Ибрагимова, член ассоциации Ольга Ганжара.

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Также отметили руководителя отделения организации в Егорьевске Александра Орловского, в Наро-Фоминске - Лилию Вовк и зампреда координационного совета ассоциации и главу отделения в Солнечногорске Олесю Тыщенко.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что систему ЖКХ в регионе модернизируют к 2028 году.

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