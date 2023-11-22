Подмосковье 22 ноября 2023, 18:51 Фонд капитального ремонта Подмосковья вошел в топ-10 региональных операторов России ФКР

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Завершился всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта. Генерального директора Фонда капитального ремонта Московской области Валерия Николова наградили знаком почетного работника ЖКХ.

В съезде приняли участие представители всех субъектов России, эксперты и жилищные инспекторы. Фонд капитального ремонта Московской области выступил с предложениями по совершенствованию нормативно-правовых актов в части капремонта, а также вошел в топ-10 региональных операторов России.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.

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