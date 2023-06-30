Подмосковье 30 июня 2023, 17:04 Фонд капитального ремонта Подмосковья создал свой Telegram-канал ФКР

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У Фонда капитального ремонта Московской области появился Telegram-канал. Об этом напомнило министерство жилищно-коммунального хозяйства региона.

«В Telegram-канале создана удобная навигация, благодаря которой, нажав на хештег с названием рубрики, можно получить подборку всех материалов, размещенных по данной тематике, а также получить необходимую консультацию от компетентных сотрудников», — уточнили в ведомстве.

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В паблике фонда есть рубрики «Виды работ капремонта», «Перемены в Подмосковье», «Было/Стало», «Капитальный Тест», «Важно знать» и другие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ Подмосковье направит 320 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что работа в данной сфере должна быть прозрачной и своевременной.

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