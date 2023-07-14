Подмосковье 14 июля 2023, 09:58 Прокуратура Подмосковья и фонд «Защитники Отечества» подписали соглашение о сотрудничестве Телеканал «360»

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Филиал государственного фонда «Защитники Отечества» открылся в Подмосковье в начале июня. За это время он принял около 800 ветеранов СВО и родственников бойцов. Его задача — оказать всестороннюю поддержку в решении любых вопросов. Теперь фонд и прокуратура Московской области подписали соглашение о сотрудничестве.

Это позволит ускорить процесс решения многих вопросов, включая юридические. Например, представители прокуратуры будут проводить приемы в фонде раз в неделю.

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«Это даст нам возможность оперативно обмениваться информацией, взаимодействовать в самых разных сферах. Уже сегодня мы выяснили ряд проблемных вопросов, которые нуждаются в корректировке. Мы можем быть друг другу полезны», — сообщил прокурор Подмосковья Сергей Забатурин.

В фонде «Защитники Отечества» персонально сопровождают ветеранов СВО и семьи погибших бойцов, помогают в получении мер поддержки по принципу «одного окна». Обратиться можно практически по любому вопросу.

«Будучи бывшим военнослужащим, я уже понимал все проблемы, с которыми сталкиваются наши бойцы. Но здесь еще и с другой стороны увидел проблемы их семей, которым мы помогаем решать бытовые задачи», — сказал социальный координатор фонда Виктор Исаев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что подмосковные меры поддержки бойцов СВО стали частью федерального стандарта. Это первоочередное зачисление детей в кружки, компенсация ЖКУ, льготы по налогам, путевкам и не только.

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