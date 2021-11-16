Фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» отметил 10-летие

Фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» отметил свое 10-летие. С юбилеем его поздравила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

Торжественное собрание, посвященное дню основания фонда состоялось в историческом здании — Дворце Московского генерал-губернатора.

«От имени губернатора Андрея Воробьева передаю самые теплые слова. Низкий поклон лично вам, Анна Витальевна [Громова]. Благодаря вашему феноменальному, кропотливому, ежедневному труду в Подмосковье вот-вот откроется три музея. Спасибо вам также за музей в Волоколамске и другие объекты. Вы обладаете удивительным талантом — объединять и открывать сердца людей», — сказала Виртуозова.

Три музея откроют в рамках историко-культурного туристического проекта «Императорский маршрут», который реализует фонд. Они будут в исторических зданиях бывшего Императорского имения «Ильинское-Усово»: родильном приюте, лазарете в селе Ильинском и школе в Усово.

«Это единственная в Подмосковье императорская усадьба. Если бы не движение навстречу со стороны губернатора Андрея Воробьева и всей его команды, мы бы, наверное, ничего не смогли сделать», — отметила председатель наблюдательного совета фонда Анна Громова.

Она поблагодарила региональные власти за поддержку и вручила Наталье Виртуозовой Елисаветинский знак.

При поддержке фонда в Одинцовском городском округе и Красногорске создают музеи охраны материнства и младенчества, музей школы и детства, музей Российского Общества Красного Креста и Августейших владельцев «Ильинское-Усово». В усадьбе Осташево в Волоколамском городском округе появится музей, посвященный Великокняжеской семье Константиновичей.

«Жизнь Елисаветы Федоровны — пример большой и искренней любви. Все, кто здесь собрался, проявляют энергию и, не жалея сил, продолжают дело Великокняжеской четы», — отметил полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев.

Фонд также поддерживает и инициирует проведение благотворительной акции «Белый цветок», которая проходит в том числе в Подмосковье.

«Выражаю слова огромной признательности обществу. Сегодня в условиях пандемии, когда большое количество жителей находятся в сложной ситуации, традиции благотворительности и сострадания получили новое современное звучание», — подытожил мэр Москвы Сергей Собянин.