Фонари установили на центральной улице деревни Алачково городского округа Чехов

В деревне Алачково городского округа Чехов появилось уличное освещение. Фонари на центральной улице установили по губернаторской программе «Светлый город». Теперь местные жители смогут гулять и после заката.

Источник фото: телеканал «360»

На центральной дороге деревни появилось освещение. Линия света составляет два километра.

«До того как поставили фонари, было очень темно. Дети не могли проезжать, мы их не отпускали. Уже после восьми часов мы не могли их отпустить одних в тот же магазин, а сейчас все хорошо, все видно, и они катаются вечером прекрасно», — поделилась впечатлением Нина Банникова, житель деревни Алачково.

Дорога тянется через весь населенный пункт. Это единственный путь к магазину и детской площадке. В этой точке всегда оживленное движение. Деревню пересекают автомобили, здесь же, по обочине, идут пешеходы, гоняют на велосипедах подростки. Дорогая извилистая, поэтому в темное время суток было просто опасно. Год назад жители отправили обращение на портал «Добродел».

«С момента создания этого населенного пункта, Алачково, здесь не было ни одного фонаря, ни одной опоры освещения. Беспрецедентная работа — за год установлено порядка 80 опор освещения, 1600 метров линий проведено, и сегодня уже жители увидели качественные перемены», — отметил Григорий Артамонов, глава городского округа Чехов.

Освещение работает автоматически — включается и гаснет не в заданное время, а когда на улице становится темно. Это позволяет экономить деньги и заботиться о природе.

«Установлено 24 новые опоры, 56 светильников. Светильники установлены новые, как опоры. Как видим, ставятся уже новые, современные, железные, а не бетонные опоры», — уточнил Михаил Собакин, заместитель главы Чехова.

Источник фото: телеканал «360»

Фонари установили в рамках губернаторской программы «Светлый город».

«Напомню, что программа работает с 2016 года. Уже более 130 тысяч светильников было установлено, более 110 тысяч опор. И в этом году тоже большой объем будет реализован. Только в Чехове будет больше тысячи опор. Это важная программа — как бы ни было красиво кругом, жители ничего не увидят без света», — рассказал Александр Парий, заместитель министра благоустройства Московской области.

Светлее станет не только в Чехове. В этом году фонари появятся еще в 39 городских округах. Карту формировали с учетом заявок жителей, оставленных на портале «Добродел». Всего в этом году установят более 12 тысяч светильников — а это почти 500 километров освещенных улиц и дорог.