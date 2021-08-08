Фонари появились у детского сада в одном из микрорайонов Подольска

Рабочие установили мачты освещения около детского сада № 5 «Радуга» в микрорайоне Климовск в Подольске. Как отметил депутат муниципалитета Олег Паскарь на своей странице во «ВКонтакте», скоро здесь появится и нормальный тротуар.

«Даже за короткий срок проделана значительная работа. Заранее были установлены мачты освещения, а сейчас обустраивают удобный тротуар вместо народной тропы», — написал парламентарий. Источник фото: «ВКонтакте» На днях генеральный директор компании «Норэнс Групп» Евгений Горбатов рассказал, что по губернаторской программе «Светлый город» в 2021 году в Балашихе установят почти 900 новых светильников. Он отметил, что современное освещение появится на 36 улицах городского округа.