Подмосковье 07 июля 2023, 15:35 Фольклорный коллектив выступит в Лобне ко Дню семьи, любви и верности

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Фольклорный коллектив «Тынды-Рынды» выступит в Лобне 7 и 8 июля. Концерты будут приурочены ко Дню семьи, любви и верности.

Один из самых популярных творческих коллективов города «Тынды-Рынды» выступит в Доме культуры «Луговая» 7 июля в 12:00. Следующий сольный концерт будет в Центральном парке культуры и отдыха 8 июля в 13:30.

Развитию сферы культуры в округе уделяют много внимания. Так, в 2022 году центральная библиотека Лобни получила статус IT-кластера, а книжный фонд библиотечной системы пополнился на тысячу книг. Кроме того, с начала года в театрах прошло пять премьер. Также город принял международный театральный фестиваль «Русская классика. Лобня». Продолжается оснащение домов культуры в рамках субсидий «Наказы избирателей».

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