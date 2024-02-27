Подмосковье 27 февраля 2024, 11:33 Фольклорный ансамбль «Жемчужинка» отпраздновал 25-летие концертом в Воскресенске Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Концерт «Так звени ты, Русь златая» прошел во Дворце культуры «Химик» в Воскресенске. Его приурочили к 25-летию образцового коллектива — фольклорного ансамбля «Жемчужинка».

Фольклорный ансамбль «Жемчужинка» появился на базе Дворца культуры «Химик» в 1999 году. Позже при нем создали и младшую группу «Родничок». Руководителем коллектива является лауреат всероссийских и международных конкурсов Елена Валенкова.

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Поздравить ансамбль пришли почетные гости и коллеги по сцене: народный коллектив — хор русской песни «Русь» и Воскресенский центр казачьей культуры усадьбы Кривякино.

Заместитель главы городского округа Воскресенск Ольга Коротеева поздравила коллектив с юбилеем. Она вручила руководителю ансамбля Елене Валенковой благодарственное письмо от министра культуры и туризма Московской области Василия Кузнецова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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